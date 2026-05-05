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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: VF zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VF stellt voraussichtlich am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,005 USD. Dies würde einen Gewinn von 98,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem VF -0,390 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD – ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VF 2,15 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD im Vergleich zu -0,480 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 9,32 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,53 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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