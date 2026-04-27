Erste Schätzungen: Via Transportation A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Via Transportation A präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,059 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Via Transportation A noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Via Transportation A einen Umsatz von 98,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,020 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 543,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 434,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at