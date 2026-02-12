Via Transportatio a Aktie

Via Transportatio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Via Transportation A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Via Transportation A lässt sich voraussichtlich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Via Transportation A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,071 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 25,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 114,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 91,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,197 USD im Vergleich zu -1,140 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 430,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 337,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

