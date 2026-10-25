Via Transportatio a Aktie

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WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Via Transportation A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Via Transportation A wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,028 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Via Transportation A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 137,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,80 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 551,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 434,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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