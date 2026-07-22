Erste Schätzungen: Via Transportation A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Via Transportation A präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Via Transportation A noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,49 Prozent auf 133,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Via Transportation A noch 107,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,032 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 548,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 434,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at