Erste Schätzungen: Via Varejo legt Quartalsergebnis vor

Via Varejo lässt sich voraussichtlich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Via Varejo die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,037 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,021 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,076 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,041 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,86 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,34 Milliarden USD im Vorjahr.

