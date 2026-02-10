Erste Schätzungen: Viad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viad wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,805 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,81 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,3 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,885 USD je Aktie, gegenüber 12,84 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 453,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 366,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

