Viad Aktie
WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Viad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Viad lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Viad 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 122,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viad 116,7 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 467,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 452,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viad Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Viad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Viad legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Viad stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Viad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viad Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Viad Corp.
|45,00
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt dürfte am Dienstag Verluste verbuchen, während der deutsche Leitindex wenig verändert erwartet wird. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag überwiegend nach oben.