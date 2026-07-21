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WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Viad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viad lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Viad 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 122,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viad 116,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 467,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 452,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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