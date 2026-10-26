Viant Technolog a Aktie

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WKN DE: A2QN43 / ISIN: US92557A1016

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viant Technology A legt Quartalsergebnis vor

Viant Technology A stellt voraussichtlich am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 22,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,2 Millionen USD gegenüber 85,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,179 USD aus. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 257,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 344,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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