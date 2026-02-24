Erste Schätzungen: Viant Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viant Technology A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,166 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,89 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Viant Technology A noch 90,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,164 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 207,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 289,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at