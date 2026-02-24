Viant Technolog a Aktie
WKN DE: A2QN43 / ISIN: US92557A1016
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viant Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Viant Technology A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,166 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,89 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Viant Technology A noch 90,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,164 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 207,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 289,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viant Technology Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Viant Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Viant Technology Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Viant Technology Inc Registered Shs -A-
|8,83
|-7,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.