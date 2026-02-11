Erste Schätzungen: Viatris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Viatris wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,48 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Viatris für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,53 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, gegenüber -0,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 14,13 Milliarden USD im Vergleich zu 14,71 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at