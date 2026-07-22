Viatris Aktie

Viatris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viatris präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viatris wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Viatris für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,58 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,68 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber -3,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 14,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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