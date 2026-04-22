Viatris Aktie
WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Viatris zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Viatris wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,502 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viatris -2,550 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,36 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Viatris einen Umsatz von 3,24 Milliarden USD eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber -3,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 14,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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