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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viatris zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viatris wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,502 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viatris -2,550 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,36 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Viatris einen Umsatz von 3,24 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber -3,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 14,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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