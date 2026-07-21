Erste Schätzungen: Viavi Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viavi Solutions öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,298 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viavi Solutions einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 432,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 48,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,938 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,51 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at