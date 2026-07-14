Erste Schätzungen: VICI Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

VICI Properties wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,712 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte VICI Properties noch 0,820 USD je Aktie eingenommen.

VICI Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD im Vergleich zu 2,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 4,16 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at