Erste Schätzungen: VICI Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VICI Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,707 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 984,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,61 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at