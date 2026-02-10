Erste Schätzungen: VICI Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VICI Properties äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,696 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte VICI Properties 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,42 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 3,99 Milliarden USD, gegenüber 3,85 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at