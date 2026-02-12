Vicore Pharma Aktie

WKN DE: A14W4W / ISIN: SE0007577895

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vicore Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vicore Pharma gibt voraussichtlich am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,455 SEK. Dies würde einen Verlust von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Vicore Pharma -0,400 SEK je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 0,8 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 84,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,787 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,230 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,6 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 109,4 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

