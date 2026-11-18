Victoria's Secret Aktie
WKN DE: A3CU0R / ISIN: US9264001028
|
18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Victorias Secret informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Victorias Secret lässt sich voraussichtlich am 03.12.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Victorias Secret die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,036 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,20 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Victoria's Secret
|
18.11.26
|Erste Schätzungen: Victorias Secret informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: Victorias Secret legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Victorias Secret legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.06.26
|Victoria's Secret-Aktie hebt ab: Quartalszahlen weit über Erwartungen - Ausblick angehoben (finanzen.at)
|
02.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Victoria's Secret überzeugt - Short-Squeeze verstärkt Kurssprung (dpa-AFX)
|
01.06.26
|Ausblick: Victorias Secret präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Victoria's Secret
Aktien in diesem Artikel
|Victoria's Secret
|92,74
|3,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.