Victoria's Secret Aktie
WKN DE: A3CU0R / ISIN: US9264001028
|
19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Victorias Secret legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Victorias Secret stellt voraussichtlich am 03.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Victorias Secret im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,772 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.
Victorias Secret soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,14 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Victoria's Secret
|
06:21
|Erste Schätzungen: Victorias Secret legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.06.26
|Victoria's Secret-Aktie hebt ab: Quartalszahlen weit über Erwartungen - Ausblick angehoben (finanzen.at)
|
02.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Victoria's Secret überzeugt - Short-Squeeze verstärkt Kurssprung (dpa-AFX)
|
01.06.26
|Ausblick: Victorias Secret präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.05.26
|Erste Schätzungen: Victorias Secret öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Victorias Secret gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Victoria's Secret
Aktien in diesem Artikel
|Victoria's Secret
|72,22
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas höher -- ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.