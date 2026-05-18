Erste Schätzungen: Victorias Secret öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Victorias Secret lässt sich voraussichtlich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Victorias Secret die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,311 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Victorias Secret -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Victorias Secret soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 6,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,55 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at