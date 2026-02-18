Victoria's Secret Aktie
WKN DE: A3CU0R / ISIN: US9264001028
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Victorias Secret präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Victorias Secret wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,22 Milliarden USD – ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victorias Secret 2,11 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,05 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,50 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,23 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
