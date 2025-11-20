Victoria's Secret Aktie
WKN DE: A3CU0R / ISIN: US9264001028
|
20.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Victorias Secret stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Victorias Secret wird voraussichtlich am 05.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Victorias Secret für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,593 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Victorias Secret in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 6,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
