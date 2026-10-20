Erste Schätzungen: Victory Capital A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Victory Capital A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 409,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Victory Capital A einen Umsatz von 366,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 USD, gegenüber 4,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at