Victory Capital a Aktie
WKN DE: A2JDX0 / ISIN: US92645B1035
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Victory Capital A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Victory Capital A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 409,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Victory Capital A einen Umsatz von 366,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 USD, gegenüber 4,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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