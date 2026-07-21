Victory Capital a Aktie
WKN DE: A2JDX0 / ISIN: US92645B1035
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Victory Capital A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Victory Capital A lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,79 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 384,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,45 USD, gegenüber 4,08 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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