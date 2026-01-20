Erste Schätzungen: Victory Capital A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Victory Capital A wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Victory Capital A noch 1,17 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 58,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 234,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 371,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,23 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 912,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at