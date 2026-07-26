Village Farms Aktie
WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Village Farms präsentiert Quartalsergebnisse
Village Farms lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Village Farms 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 56,3 Millionen USD – ein Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Village Farms 59,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie, gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 242,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 215,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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