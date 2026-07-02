Vimian Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vimian Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Vimian Group Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 117,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,14 Milliarden SEK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,101 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 470,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,70 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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