Vimian Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vimian Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vimian Group Registered präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,026 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vimian Group Registered 0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 113,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,21 Milliarden SEK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,660 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 463,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vimian Group AB Registered Shs
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Vimian Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Vimian Group Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Vimian Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Vimian Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)