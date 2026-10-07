Vimian Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Vimian Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vimian Group Registered lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vimian Group Registered ein EPS von 0,140 SEK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 116,3 Millionen EUR für Vimian Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,16 Milliarden SEK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,660 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 476,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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