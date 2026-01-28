Erste Schätzungen: Vimian Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vimian Group Registered lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vimian Group Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vimian Group Registered ein EPS von 0,270 SEK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 107,9 Millionen EUR für Vimian Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,21 Milliarden SEK erzielt wurde.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,082 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 424,3 Millionen EUR, gegenüber 4,29 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at