Vinci Partners Investments Aktie

Vinci Partners Investments

WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vinci Partners Investments lässt sich voraussichtlich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vinci Partners Investments die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 274,6 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,1 Millionen USD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,32 BRL, gegenüber 0,400 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 849,8 Millionen BRL, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 111,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A- 12,20 0,08%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

