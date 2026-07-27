Vinci Partners Investments Aktie
WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Quartalsergebnisse
Vinci Partners Investments präsentiert voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,08 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 291,1 Millionen BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 42,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,02 BRL, wohingegen im Vorjahr noch 0,610 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 175,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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