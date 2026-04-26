Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vinci Partners Investments wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,10 BRL je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 268,7 Millionen BRL, was einem Umsatz von 40,1 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,05 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden BRL aus im Gegensatz zu 175,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at