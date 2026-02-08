Erste Schätzungen: Viper Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viper Energy äußert sich voraussichtlich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,291 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 88,01 Prozent auf 422,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie, gegenüber 3,82 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,38 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 853,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at