Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F4Y / ISIN: US64361Q1013

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viper Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Viper Energy stellt voraussichtlich am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,463 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,32 Prozent verringert. Damals waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viper Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 489,4 Millionen USD im Vergleich zu 245,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,25 USD im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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