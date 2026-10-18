Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F4Y / ISIN: US64361Q1013

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viper Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Viper Energy öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,687 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 57,13 Prozent auf 617,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,48 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,35 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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