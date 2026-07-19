Erste Schätzungen: Viper Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Viper Energy wird voraussichtlich am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,759 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Viper Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Viper Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 640,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 287,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 123,16 Prozent gesteigert.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,30 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at