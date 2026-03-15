Erste Schätzungen: Virgin Galactic legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Virgin Galactic öffnet voraussichtlich am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,035 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,09 Prozent erhöht. Damals waren -2,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,184 USD je Aktie, gegenüber -13,890 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at