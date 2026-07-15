Erste Schätzungen: Viridien legt Quartalsergebnis vor

Viridien präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -1,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Viridien noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 EUR in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 237,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 206,7 Millionen EUR im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,79 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 948,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at