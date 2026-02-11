Erste Schätzungen: Viridien präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Viridien wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viridien 3,75 EUR je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 285,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 399,8 Millionen EUR erzielt wurde.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,83 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,44 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at