Erste Schätzungen: Viridien (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Viridien (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,97 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 32,58 Prozent auf 285,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,83 USD je Aktie, gegenüber 6,96 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at