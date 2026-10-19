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WKN DE: A40HBV / ISIN: US12531Q3039

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viridien (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viridien (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Viridien (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,68 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 251,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 265,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,95 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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