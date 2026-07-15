Erste Schätzungen: Viridien (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viridien (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Viridien (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,770 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viridien (spons ADRs) in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 237,0 Millionen USD im Vergleich zu 237,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,94 USD, gegenüber 9,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,12 Milliarden USD im Vergleich zu 1,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at