Erste Schätzungen: Virtu Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Virtu Financial A wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,72 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,65 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Virtu Financial A in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 647,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 784,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,64 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at