Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Virtu Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Virtu Financial A präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Virtu Financial A 1,03 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 504,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 706,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,06 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,02 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
