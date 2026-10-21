Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Virtu Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Virtu Financial A wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Virtu Financial A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 647,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 844,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,13 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,26 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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