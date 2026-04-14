Virtu Financia a Aktie

Virtu Financia a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Virtu Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Virtu Financial A öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Virtu Financial A noch 1,08 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,22 Prozent auf 599,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Virtu Financial A noch 770,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD aus. Im Vorjahr waren 5,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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