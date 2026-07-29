Erste Schätzungen: Virtuix A legt Quartalsergebnis vor

Virtuix A wird sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,240 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD – ein Minus von 49,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virtuix A 1,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,640 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at