Virtuix a Aktie

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WKN DE: A41H19 / ISIN: US92835U1016

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Virtuix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Virtuix A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD. Das entspräche einem Verlust von 233,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Virtuix A soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,710 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 5,0 Millionen USD, gegenüber 4,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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