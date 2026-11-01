Virtuix a Aktie
WKN DE: A41H19 / ISIN: US92835U1016
|
01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Virtuix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Virtuix A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD. Das entspräche einem Verlust von 233,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 USD erwirtschaftet wurden.
Virtuix A soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen USD erzielt hatte.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,710 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 5,0 Millionen USD, gegenüber 4,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Virtuix Holdings Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Virtuix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: Virtuix A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Virtuix A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Virtuix A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Virtuix Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Virtuix Holdings Inc Registered Shs -A-
|0,55
|-10,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.